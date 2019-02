Avaí conquista vitória convincente contra Criciúma e quebra sequência negativa no Catarinense

Partida válida pela sexta rodada do Campeonato Catarinense 2019, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC. Público: 3.589 torcedores

INCIDENCIAS : Partida válida pela sexta rodada do Campeonato Catarinense 2019, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC. Público: 3.589 torcedores

Quebrando a sequência de derrotas seguidas, o Avaí bateu o Criciúma por 3 a 0 na Ressacada e se recuperou no Campeonato Catarinense. Na tarde deste domingo (3), o Leão impôs o segundo revés consecutivo para o Tigre no Estadual graças aos gols de Jones Carioca, João Paulo e Getúlio, e ainda manteve o 100% como mandante.

A partida no primeiro tempo foi marcada por lesões. Logo aos dois minutos, Igor foi substituído por Iury com uma contusão muscular do Avaí. A primeira chance da partida foi do Criciúma, aos 10. Maicon cobrou falta lateral, Rodrigo cabeceou no canto e exigiu ótima defesa do estreante Vladimir para evitar o primeiro gol.

A resposta do Avaí veio aos 15. Em jogada de ultrapassagem pela esquerda, Gegê cruzou rasteiro e João Paulo completou de letra, mas Marlon tirou em cima da linha a chance do Avaí. Quatro minutos depois, foi a vez do experiente Maicon sentir dores musculares e ser substituído por Carlos Eduardo no lado do Criciúma.

Aos 26, Getúlio recebeu lançamento dentro da área, girou para cima de Jacy e bateu forte de canhota, parando em defesa de Grassi em dois tempos. Neste lance, o zagueiro do Criciúma sentiu dores na virilha e foi substituído pelo volante Jean Mangabeira, já que o Tigre já vem sofrendo com problemas na posição.

O Tigre teve outra boa chance para sair na frente aos 31. Marlon cobrou falta próxima da área avaiana e mandou com muito perigo, perto do travessão. Porém, quatro minutos depois, viu o Avaí marcar. Aos 35, Matheus Barbosa apareceu pela direita, cruzou fechado e Bruno Grassi apareceu para impedir a finalização de Getúlio, mas a bola sobrou limpa para Jones Carioca completar para o único gol da etapa inicial na Ressacada.

Na volta do intervalo, mais uma alteração por lesão. Autor do gol da primeira etapa, Jones Carioca ficou nos vestiários e Geninho o substituiu por Gabriel Lima. O Criciúma teve uma boa chance aos 10. Em cobrança de falta de longe, Marlon tentou surpreender Vladimir e mandou no canto direita, mas o goleiro espalmou. Porém, dois minutos depois, após boa combinação pela direita, Gabriel Lima tocou de calcanhar, Iury cruzou para a área e João Paulo, livre, tocou de primeira para ampliar na Ressacada: 2 a 0.

Com uma boa vantagem no placar, o Avaí teve tranquilidade para segurar o resultado, apesar das tentativas do Criciúma. Aos 20, Daniel Costa bateu escanteio aberto e Marlon tocou no canto, mas Matheus Barbosa apareceu em cima da linha para evitar o gol carvoeiro. Na sequência, Pedro Bortoluzo recebeu cruzamento de Reis na entrada da pequena área e emendou de bicicleta, mandando muito perto do gol do Leão.

Doriva queimou o único cartucho que tinha com a entrada de Andrew na vaga de Reis aos 31. Contudo, no minuto seguinte, Gegê recebeu pela esquerda, cruzou rasteiro para a área e Getúlio emendou chute forte de canhota para estufar as redes e fazer 3 a 0. O Criciúma chegou a assustar novamente aos 36, quando Marlon bateu falta rasante de longe no canto, e Vladimir caiu para fazer defesa complicada em dois tempos, mas ficou longe de evitar a derrota em Florianópolis.

O Avaí, terceiro colocado, com 10 pontos, volta a campo no próximo domingo (10) para enfrentar o Tubarão, fora de casa, às 17h. Um dia antes, no sábado (9), o Criciúma, que está no quinto lugar, com seis pontos, joga em casa com o Metropolitano, às 17h. Jogos no horário de Brasília.