Grêmio goleia Caxias e dispara na liderança do Gauchão

No Estádio Centenário, o Grêmio goleou o Caxias e disparou na liderança do Campeonato Gaúcho. Pepê marcou duas vezes e Vizdeu, marcando seu primeiro gol com a camisa gremista, fechou o placar na vitória contra o vice líder.

A primeira etapa foi de bastante movimentação mas poucas finalizações. O Grêmio arriscou aos 8 minutos, quando Vico recebeu, fez o giro e soltou a bomba, mandando por cima do gol. Aos 10 foi a vez do Caxias, Eliomar colocou na área e Jean desviou por cima do gol de Júlio César. Na sequência da partida as equipes encontraram dificuldades na criação e as chegadas ao ataque foram sem perigo.

Na segunda etapa, o Caxias foi para cima logo nos primeiros minutos. Aos 3, Rafael Gava colocou a bola na pequena área e Eliomar apareceu para cabecear, mas Júlio César fez bela defesa. No minuto seguinte, Muriel arriscou da intermediária e a bola passou perto do travessão.

Após levar pressão, o Grêmio abriu o placar aos 8 minutos. Matheus Henrique foi para cima da marcação e cruzou rasteiro para a defesa afastar. Gercimar tentou sair jogando e cruzou errado, Jean Pyerre ficou com a bola e escorou para Pepê soltar a bomba, abrindo o placar no Centenário.

O segundo gol Tricolor saiu aos 15. André roubou a bola próximo a área e cruzou para Pepê, que ficou cara a cara com Lee e teve a tranquilidade de mandar para a rede, fazendo seu segundo gol na partida.

Um dos destaques do Grêmio na partida foi o goleiro Júlio César, que salvou o time em mais de uma oportunidade. Aos 19, Diego Miranda arriscou da intermediária e o goleiro gremista espalmou para fora. Aos 26, novamente o meia do Caxias tentou, Júlio César fez a defesa e Kannemann tirou o perigo.

Aos 34, Pepê quase marcou o terceiro gol na partida, ele aproveitou sobra e soltou a bomba, mandando no travessão. O terceiro gol da equipe saiu minutos depois, aos 42, quando Taciano recebeu, avançou e cruzou na área. Vizeu apareceu na pequena área para colocar para dentro.

O Grêmio chegou aos 13 pontos ganhos na competição, abrindo boa diferença do vice-líder que passa a ser o Pelotas, com 7 pontos e joga amanhã. No saldo de gols, o Caxias caiu para a terceira colocação, também com 7 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Avenida, às 18h30 de domingo (10),na Arena. O time Grená recebe o Veranópolis, às 18h de sábado (9).