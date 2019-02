Valentim exalta 100% de aproveitamento do Vasco, mas ressalta: “Pé no chão”

Para o Vasco tem virado rotina vitórias neste início de 2019. Neste sábado (2) não foi diferente diante do Fluminense. Yago Pikachu marcou de pênalti o único gol do jogo e deixou o técnico Alberto Valentim contente pela manutenção dos 100% de aproveitamento na temporada.

“Estou muito feliz. O legal é que o Vasco está com o pé no chão. O discurso dos jogadores é que estamos melhorando e precisamos melhorar mais. Precisamos crescer aos poucos pra fazer um campeonato à altura. Estou gostando muito. Vejo evolução muito grande. Erros que temos cometido menos. Coisas boas que estamos fazendo. O importante é crescer, em vez de estacionar”, pontuou o treinador.

Quanto a jogarem Brasília, o técnico cruzmaltino aprovou e aproveitou para comemorar a classificação e vantagem adquirida para semifinal da Taça Guanabara: “Valeu, porque aqui temos muitos vascaínos também. Conseguimos o nosso primeiro objetivo, que era classificar. Essa primeira colocação te dá vantagem para a semifinal”.

O gramado foi o grande antagonista do clássico disputado no Mané Garrincha, e Valentim criticou o estado do campo: “Atrapalhou o Vasco e também o Fluminense. No começo do jogo o Rodolfo dá uma espanada. Ele tem qualidade para jogar com os pés. Difícil porque a bola não chega com tanta qualidade ao companheiro, que tem que dar um toque a mais”.

Cria da Colina, o jovem Marrony é um dos grandes destaques do Vasco até aqui e bancado pela torcida como titular absoluto no time. Hoje, após mais uma boa atuação, o comandante do Almirante elogiou o atacante: “Marrony é um garoto espetacular. Vem evoluindo muito. Hoje, dos garotos, é o que jogou mais. Isso lhe dá um pouco mais de experiência. Tem procurado fazer tudo aquilo que a gente quer. Joga nas três funções na frente, tem biotipo diferente, tem bola aérea”.

Maxi López enfim estreou em 2019. O atacante teve alguns minutos no segundo tempo, o suficiente para Valentim fazer uma análise mais precisa: “O discurso serve nas primeiras partidas que fiz para os jogadores. Precisa de jogo, de se condicionar. Lógico que tem a parte do treino, mas a do jogo também. Vai nos ajudar muito. A gente conta muito com ele bem”.

Análise da partida

O Fluminense veio com a ideia de nos pressionar, porque sabe que a gente gosta de sair jogando. Foi um pouco diferente do que jogamos nos últimos jogos. No primeiro tempo o Flu trabalhou no primeiro terço deles. A gente começou marcando de intermediária. No segundo tempo baixamos um pouco, mas não com linha defensiva na área.

O Fluminense teve poucas chances claras de gol, fora as bolas paradas. O Bruno César não entrou porque a gente precisava menos. O Galhardo estava bem. Coloquei o Yan porque o Flu tinha um atacante canhoto fazendo a direita, para que tivéssemos contra-ataque.

Oportunidade para jovens da base

Outros virão ainda, porque são jogadores de qualidade, e todos têm que estar prontos para jogar. Como aconteceu com Marrony e Dudu. Se estão no profissional tem que estar pronto para jogar.