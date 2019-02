Cícero é o sexto reforço do Botafogo para a temporada de 2019

Cícero é o sexto reforço do Botafogo para esta temporada. O nome do jogador passou a constar no BID da CBF nesta segunda-feira (04), confirmando o acordo entre ambas as partes. O jogador, que estava livre no mercado, assinou com o Alvinegro carioca até 31 de dezembro de 2019. Esse é o 13º clube da carreira do meia de 34 anos. O anúncio oficial ainda não foi feito.

O Botafogo poderá contar com Cícero já na estreia da Copa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (06). Como já havia feito uma inscrição prévia do atleta, o que é permitido pela Conmebol, faltava apenas o registro de seu contrato junto a CBF, o que aconteceu no dia de hoje.

O meia já trabalhou com Anderson Barros, gerente de futebol do clube, em 2006, no Figueirense, quando se destacou junto de Soares, seu companheiro de time na época. Cícero acumula passagens por grandes clubes do Brasil - com direito a título da Libertadores pelo Grêmio -, da Alemanha e do Qatar.

Veja abaixo a ficha do jogador:

Nome: Cícero Santos

Altura: 1,83 m

Peso: 72 kg

Nascimento: 26/08/1984 (34 anos)

Clubes: Tombense, Bahia, Figueirense, Fluminense (duas passagens), Hertha Berlin, Wolfsburg, São Paulo (duas passagens), Santos, Al-Gharafa, Grêmio e Botafogo (atualmente).