CSA prepara força máxima para encarar Mixto-MT na Copa do Brasil

Já com status de "time de Série A", o CSA viaja cerca de 2.900 quilômetros para visitar o Mixto, na Arena Pantanal, em Cuiabá/MT. Ambos se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília). Na primeira fase, além da vitória, até um empate classifica a equipe visitante. Caso os mato-grossenses triunfem, há a necessidade do jogo de volta.

Lembrando que o classificado desse confronto encara o vencedor do encontro entre Chapecoense e São José-RS.

A delegação alagoana chegou a Cuiabá no começo da noite da última segunda-feira (4), após treino em São Luis/MA, um dia depois da vitória sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. A novidade do CSA para partida contra o Mixto, será o lateral-direito Celsinho, que foi titular em quatro partidas oficiais de 2019. O jogador foi poupado do jogo contra os maranhenses, mas também viajou na segunda para encontrar o resto do elenco em Mato Grosso.

De olho no adversário

Preocupado com o desgaste devido a sequência de jogos, o técnico Marcelo Cabo já havia deixado um olheiro para acompanhar o Mixto durante o final de semana.

"A gente teme só o cansaço. Como a gente vem falando, a maratona de jogos... A gente tem uma gama de informação, a gente tem um profissional que já está em Cuiabá desde sábado, foi ver o jogo do Mixto, já está nos trazendo todas as informações."

"A gente vai com a força máxima."

Mesmo com o calendário apertado, Cabo vai colocar todos os titulares disponíveis para a estreia na Copa do Brasil. "A gente vai com a força máxima", disse o treinador do Azulão. Ele também ressaltou a "entrega dos jogadores" e o "limite que eles estão superando".

Didira espera foco jogo a jogo para avançar o máximo possível

Também na coletiva de imprensa, Didira, ídolo alagoano contou que pretende ir longe com o CSA na Copa do Brasil 2019.

"Nós queremos fazer uma grande Copa do Brasil esse ano. Nosso objetivo é chegar o mais distante possível na disputa. Vamos focar jogo a jogo. É importante manter a intensidade em uma competição como essa para conquistar os objetivos. Lutaremos muito por isso".

Com o início da temporada que tem a Série A de volta ao calendário alagoano, Didira revelou que o ambiente do CSA é "o melhor possível". O meia também disse que o atual elenco — com 13 reforços em relação ao ano passado — está "se conhecendo aos poucos e melhorando seu rendimento em campo a cada partida".

Ao que tudo indica, o CSA vai a campo com: João Carlos; Celsinho, Gerson, Luciano Castán e Pedro Rosa; Dawhan, Amaral, Matheus Savio, Régis e Didira; Lohan.