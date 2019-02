Com gol de Moledo, Internacional bate Brasil de Pelotas e volta a vencer no Gauchão

Pelo placar mínimo, o Intenacional bateu o Brasil de Pelotas e voltou a vencer no Campeonato Gaúcho. Rodrigo Moledo marcou e garantiu a vitória, acabando com a sequência negativa da equipe na competição.

Logo na primeira etapa da partida, o Colorado foi para cima do adversário em busca do gol. A primeira chance foi aos 13 minutos, quando o colombiano Trellez arriscou, para o goleiro do Xavante fazer a defesa. Na sequência, D'Alessandro mandou a bola na trave e no rebote Moledo mandou pro gol, mas a arbitragem marcou impedimento. Aos 16, Iago cruzou para Nico López, que tentou deixar para Trellez, mas o colombiano não se atentou à jogada.

A pressão colorada seguiu. Aos 21 foi avez de Cuesta arriscar de longe, mandando perto do gol. O nome da primeira etapa foi o goleiro Carlos Eduardo, que aos 32 aí da abafou uma tentativa de Edenilson.

Na segunda etapa, foi o Brasil que começou assustando. Aos 12 minutos, Ricardo Luz cruzou, Bruno cortou mal e a bola tocou o travessão de Lomba. Aos 17 foi a vez de Douglas Baggio chegar de carrinho em jogada com Bruno e quase mandar pro gol, mas ele não alcançou a bola.

O Colorado apareceu novamente no ataque aos 25, quando Nico López chutou rasteiro e Carlos Eduardo salvou mais uma vez. Na resposta, Souza bateu cruzado e mandou perto do gol de Marcelo Lomba.

O Internacional abriu o placar aos 30 minutos da etapa complementar. D'Alessandro cobrou falta na barreira, Rodrigo Dourado chutou no rebote, Carlos Eduardo espalmou e Moledo apareceu para colocar para dentro.

Antes do apito final o Colorado ainda teve duas chances de marcar mais um. Aos 40 Nico López fez boa jogada e deixou para Pedro Lucas, que finalizou para Carlos Eduardo tirar com a ponta dos dedos. Na sequência, D'Alessandro cobrou escanteio e o goleiro tirou de soco.

Com a vitória, o Inter sobe para a sétima colocação, com sete pontos. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Juventude, às 17h de domingo, no Alfredo Jaconi. O Brasil de Pelotas é o lanterna, com apenas três pontos somados. Também no domingo, recebe o Aimoré no Bento Freitas, às 18h.