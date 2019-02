Início da trajetória: Vasco busca bicampeonato da Copa do Brasil em 2019

O Vasco inicia sua caminhada na Copa do Brasil de 2019 nesta quarta-feira (6), às 21h30, contra o Juazeirense-BA, no estádio Adauto Moraes. A equipe carioca vai em busca do seu segundo título na competição oito anos após a primeira conquista.

Em 2011, com uma excelente campanha sob o comando de Ricardo Gomes, o time da Colina conquistou sua primeira taça do torneio. Antes, em 2006, o Cruzmaltino já havia sido derrotado para o Flamengo na decisão, perdendo os dois jogos.

A última estreia na Copa do Brasil não foi das melhores. Já nas oitavas de final devido a participação na Libertadores, o Alvinegro foi a Salvador e acabou sofrendo um revés por 3 a 0 para o Bahia. Apesar de vencer na volta, não conseguiu a classificação.

(Foto: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama)

Em 2017, a equipe venceu na estreia o Santos-AM por 2 a 0. Em 2016 também estreou com vitória em Belém, diante do Remo, por 1 a 0. No ano de 2015 não foi diferente. Vitória sobre o Rio Branco-AC por 2 a 1.

Essas estreias podem gerar uma expectativa grande no torcedor, que anseia por uma classificação tranquila e sem sustos diante do Juazeirense. Lembrando que o Vasco ainda joga com a vantagem do empate para avançar à segunda fase da copa nacional.

O elenco partiu direto de Brasília para Salvador, onde, nessa segunda-feira (4), treinou no Barradão. Nesta terça-feira (5) vai para Petrolina e fica até horas antes da estreia pela competição, em Juazeiro.