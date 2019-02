Valentim exalta recepção ao Vasco em Petrolina e estabelece objetivo: “Ganhar a Copa do Brasil”

O Vasco chegou a Petrolina nos braços da galera, literalmente. Com direito a carreata e uma enorme quantidade de torcedores, o elenco carioca dorme na cidade esta noite antes do confronto contra o Juazeirense pela estreia da Copa do Brasil.

Alberto Valentim fez questão de exaltar a recepção do torcedor na cidade pernambucana, e admitiu que não esperava tanto. O técnico reforçou que o time usará todo esse apoio e festa para sair com a vitória contra a equipe baiana.

“Foi muito legal. Já tinha falado para a gente que a recepção seria bonita, porém o que vimos aqui foi algo acima do que estávamos esperando. Receber esse calor do torcedor vascaíno que fica tão distante do Rio de Janeiro nos trouxe ainda mais motivação. Eles estão procurando aproveitar da melhor maneira essa oportunidade de ver os ídolos de perto. Vamos utilizar esse apoio como combustível para essa importante partida”.

Apesar de ter 100% de aproveitamento no ano e ter sofrido apenas dois gols, o comandante cruzmaltino descarta facilidade. Ele frisou que o campo não dá condições de fazer algo brilhante tecnicamente, mas que o Vasco buscará fazer uma partida equilibrada e com força na defesa.

“Vai ser um jogo muito difícil, e precisamos entender muito bem o regulamento da Copa do Brasil. É jogo único e o Juazeirense irá procurar fazer seu melhor para obter um grande resultado, então precisamos estar atentos. Tem também a questão do campo, que infelizmente não te dá condições de fazer uma grande partida técnica. A nossa proposta é fazer um jogo equilibrado, com muita atenção e força na fase de defensiva”.

Quanto ao time titular, mistério total. Valentim só adiantou que todos que foram relacionados para o clássico diante do Fluminense estão à disposição e afirmou que a classificação é de suma importância para os objetivos do clube carioca na temporada de 2019.

“Não costumo divulgar os 11 atletas que irão começar a partida, mas o Maxi e o Bruno estão convocados para essa partida, assim como todos que foram para Brasília estão aqui. Vamos estar mais uma vez muito atentos na parte física, porém não iremos abrir mão da qualidade e vamos repetir vários que atuaram contra o Fluminense; Precisamos muito dessa classificação, até porque almejamos chegar lá na frente e ganhar a Copa do Brasil”.