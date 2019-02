Com alterações, Mixto-MT recebe esperançoso CSA pela Copa do Brasil

A quarta-feira (06) é de estreia na Copa do Brasil 2019. Na Arena Pantanal, em Cuiabá/MT, o CSA joga apenas por um empate para avançar de fase sobre o Mixto. O confronto acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília). Para impedir a classificação alagoana, o treinador Toninho Pesso fará mudanças em relação ao jogo do último domingo (03).

MIXTO

A derrota de 3 a 1 para o União Rondonópolis foi a gota d'água para o técnico do Tigre. Toninho revelou que fará substituições em vista do último jogo, já que precisa da vitória a qualquer custo.

Sendo o setor que mais deixou a desejar no último jogo, o meio-campo do Mixto contará com Couto no lugar de Valtinho, a fim de reforçar a marcação, e com John na vaga de Renan. Os atacantes Yago e Mateus Guerreiro também perdem espaço. Willian Amendoim e Yan entram em seus espaços, respectivamente. Entretanto, um fator positivo para a torcida do Tigre é a volta do lateral-esquerdo titular Rodrigo Biro, que volta após fisgada na coxa.

Provável escalação: Vinicius; Arilton, Mateus, Marlon e Rodrigo Biro; Couto, Arthur e Dinelson; Willian Amendoin (Renan), John e Yan. Técnico: Toninho Pesso.

CSA

Depois de uma bela vitória sobre o Sampaio Corrêa, por 3 a 0, fora de casa, pela Copa do Nordeste, o Azulão chegou a Cuiabá no começo da noite de segunda-feira (04). Um dia depois fez o último treino e encerrou os trabalhos em campo antes do confronto.

Sem nenhum grande desfalque e com "força máxima", o treinador Marcelo Cabo repetirá a escalação que triunfou no último domingo (3), mas com o acréscimo de um retorno: Celsinho. O lateral-direito está de volta depois de ser poupado. No ataque, Patrick Fabiano segue como titular, aproveitando boa fase. Enquanto isso, em coletiva, o meia Didira disse que espera "fazer uma grande Copa do Brasil esse ano" com o CSA, mostrando o quão sonhador está o elenco alagoano.

Provável escalação: João Carlos; Celsinho, Luciano Castán, Gerson e Pedro Rosa; Amaral, Dawhan, Mathes Savio, Régis e Didira; Patrick Fabiano. Técnico: Marcelo Cabo.