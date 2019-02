Botafogo-PB realiza seletiva para a equipe de futebol feminino

Restando pouco mais de dois meses para o início do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Botafogo-PB realizará, no próximo domingo (10), uma seletiva para recrutar novas jogadores para a equipe que disputará a competição. O evento será no CT do Belo, localizado no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa.

As atletas interessadas em participar do teste podem realizar a inscrição por telefone até a próxima sexta-feira (8). O único pré-requisito informado pela diretoria do clube é que as jogadoras tenham idade mínima de 16 anos.

A equipe de futebol feminino do Belo vai disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro. A competição terá início no dia 27 de março. A expectativa da diretoria é de ter o time completo até duas semanas antes da estreia.