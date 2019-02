Gustavo Blanco sofre nova lesão no joelho e desfalca Atlético-MG por oito meses

A torcida do Atlético-MG que estava ansiosa pela volta do volante Gustavo Blanco vai ter que esperar mais. Em treino fechado na Cidade do Galo nesta quarta-feira (06), o jogador machucou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo - mesmo problema da antiga lesão. Ele passará por uma cirurgia com a data a ser marcada pelo departamento médico do clube. Blanco deverá ficar em tratamento por sete a oito meses.

O volante estava atualmente fazendo trabalhos de condicionamento físico e está, inclusive, inscrito para a segunda fase da pré-libertadores.

Com isso, Gustavo Blanco passará pela segunda cirurgia em menos de um ano no mesmo joelho. Durante a parada da Copa do Mundo no ano passado, o jogador se machucou em um treino no começo de julho e ficou de fora do resto da temporada.

No Galo, Blanco conquistou a torcida no primeiro semestre de 2018. Com a camisa preto e branca, ele tem 36 jogos e um tento. Caso o alvinegro chegue à fase de grupos da Libertadores, ele terá o nome retirado dos inscritos.