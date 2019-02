Bahia recebe o Liverpool-URU pela Copa Sul-Americana

O Tricolor baiano entra em campo no começo da noite desta quinta-feira (7). Às 18h15, horário de Salvador, recebe o Liverpool-URU, pelo primeiro jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana. O curioso é que a partida, que acontece na Arena Fonte Nova, vai começar menos de 24h depois do fim de outra partida do Bahia, já que os Tricolores também enfrentam o Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano, às 21h15 desta quarta-feira (6).

Pelo estadual porém, vai a campo a equipe sub-23, comandada por Cláudio Prates. O elenco principal nem chegou a viajar. É certo que o Bahia não vai tão bem das pernas no estadual. Tem apenas quatro pontos e está na 6ª colocação. Mas o foco da temporada por enquanto está na Copa do Nordeste, onde o Tricolor baiano divide a liderança do grupo B com CSA e Botafogo-PB. Até aqui, juntando o estadual e o regional, seis partidas com duas vitórias e três empates na temporada, com destaque para a goleada para cima da Juazeirense pelo Campeonato Baiano: 7 a 1.

A pegada pelo lado uruguaio é bem diferente. Sexto colocado na última edição do Campeonato Uruguaio, o Liverpool-URU abre a temporada em jogos oficiais justamente contra o Bahia, já que participou apenas de amistosos de pré-temporada até o momento.

Bahia no pique

O confronto é inédito, mas o Tricolor mandou bem na Sul-Americana da temporada passada. Passou por Blooming-BOL, Cerro-URU e Botafogo, antes de cair diante do Athlético Paranaense nas quartas de final. Segundo o volante Gregore, o ritmo de jogo é outro fator que favorece o Bahia no confronto.

“Acho que sim. A gente vai para o sexto jogo já. Eles não jogaram ainda. Mas a gente sabe que os times uruguaios são bastante competitivos, eles vêm para se defender. Então, nosso time tem que estar bastante concentrado, ligado para não ser surpreendido”, analisou.

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

A equipe de Enderson Moreira deve entrar em campo com Douglas Friederich; Nino Paraíba, Ernando, Jackson e Moisés; Gregore, Flávio, Guilherme e Rogério; Gilberto e Élber.

O mistério do Liverpool

Ainda sem ter estreado em definitivo, a equipe uruguaia pode ser uma incógnita para o Tricolor baiano. O técnico Paulo Pezzolano não chegou a divulgar a escalação do time, mas Maureen Franco e Ignácio Ramírez disputam posição no ataque e são a principal dúvida na escalação dos Negriazules. Em campo, o time deve contar com Jorge Bava, Jean Rosso, Steve Makuka, Federico Pereira e Christian Nuñez; Maximiliano Bajter, Pablo Caballero e Agustín Ocampo; Hernán Figueredo, Federico Martínez e Maureen Franco (Ignácio Ramírez).