Botafogo demite vice-presidente de comunicação, Marcio Padilha

O Botafogo anunciou na tarde desta quarta-feira (06) o desligamento de seu Vice-Presidente de comunicação, Marcio Padilha. O dirigente sempre foi criticado pela torcida e um post feito pelo mesmo nas redes sociais em tom de crítica aos torcedores, foi o ápice para o fim de sua relação com o clube.

Além disso, um dos principais fatores que faziam com que ficasse marcado pelos torcedores, era de que eventualmente bloqueava quem o criticasse em rede social. Semana passada, Marcio publicou em uma postagem no Twitter que a torcida do Botafogo não tem-se feito presente, fazendo com que a irritação dos torcedores aumentasse.

"A torcida abandonou o Botafogo, não estão me punindo, nem à diretoria, e sim ao próprio Botafogo", afirmou o ex-dirigente.

Veja o comunicado divulgado pelo Botafogo:

O Botafogo de Futebol e Regatas comunica a saída do Vice-Presidente de Comunicação Marcio Padilha, na tarde desta quarta-feira (6/2), do Conselho Diretor. Agradecemos toda a colaboração do Padilha, desde novembro de 2014 à frente do Marketing e da Comunicação. Desejamos boa sorte nos seus futuros projetos e desafios".