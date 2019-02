Chapecoense só empata com Unión La Calera na estreia da Sul-Americana

Em gramado sintético, jogando no Chile e com retrospecto negativo fora de casa pela Copa Sul-Americana, a Chapecoense empatou com o Unión La Calera no jogo de ida da primeira rodada por 0 a 0 nesta terça-feira (5)

A primeira etapa contou com uma equipe brasileira defensiva nos primeiros 25 minutos, com o time recuado e chegando poucas vezes no ataque adversário, a equipe alviverde teve raras oportunidades inicialmente.

Logo ao cinco minutos o time da casa assustou os adversários, que precisaram contar com a dupla defesa de João Ricardo, o goleiro sentiu o ombro após o lance que envolveu contato com o zagueiro da própria equipe e precisou ser atendido no gramado.

O segundo lance de perigo veio aos 9 minutos, o time chileno fez uma belíssima jogada pela lateral com o atleta do La Calera que mais apareceu no primeiro tempo, Juan Leiva, e a Chape precisou contar com o goleiro, que se antecipou pra salvar o time alviverde.

A primeira grande chance do Verdão veio do zagueiro-artilheiro, Rafael Pereira. Em cobrança de falta, o zagueiro mandou a bola na direita do gol, mas mesmo se tivesse balançando as redes, o impedimento já estava marcado.

Pouco minutos depois, Welligton Paulista mandou a bola rasteira na área e Renato completou com carrinho, mas a bola foi na trave, assustando o time da casa e sendo a melhor jogada da equipe alviverde na primeira etapa.

No segundo tempo a grande oportunidade da Chapecoense foi aos 7 minutos, Welligton Paulista recuperou a posse na saída de bola adversária e ficou cara a cara com o gol, em tentativa de dar assistência para Renato, acabou perdendo a bola.

O Union la Calera chegou perto do gol muitas vezes em cruzamentos e bola aérea. Aos 48 minutos a equipe quase consegue levar a melhor no jogo em casa, mas o goleiro João Ricardo fez milagre pra salvar a equipe catarinense. O jogo encerrou com o placar zerado e decisão será definida na Arena Condá.

Em retrospecto, a Chapecoense nunca venceu fora de casa pela Sul-Americana. São 19 partidas na competição, 5 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Por outro lado, a equipe alviverde nunca perdeu uma partida dentro de casa. As equipes se enfrentam novamente no dia 19 de fevereiro, em Chapecó, às 21h30 do horário de Brasília.