Fernando Diniz destaca seriedade da equipe na goleada sobre o River-PI

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, concedeu entrevista após a goleada por 5 a 0 sobre o River –PI, pela primeira fase da Copa do Brasil. O treinador demonstrou satisfação com a atuação da equipe.

“Boa atuação, resultado importante, placar elástico. Foi fruto da seriedade que a equipe encarou o jogo e o respeito pela equipe do River” disse.

Uma de suas características é a forma de sair para o jogo, com toques de bola na defesa. Fernando Diniz garantiu que as jogadas são bastante treinadas e se disse tranquilo quanto a isso.

“É uma coisa muito treinada, e em alguns momentos fica mais arriscado do que precisa. Mas em geral meu comportamento é ficar tranquilo. Pois é muito treinado para ser realizado no jogo”.

O atacante Luciano foi o autor de dois gols, sendo o primeiro de pênalti. Além dos gols, ele perdeu a segunda penalidade marcada a favor do Tricolor na partida. O treinador afirmou que ele possui características que o agradam.

“O Luciano tem muitas características que se adaptam ao que eu gosto nas partidas. É um jogador feito para jogar nas condições que eu acho que são as melhores para praticar o futebol”.

Sobre a possível chegada de mais reforços, Fernando Diniz afirmou que são sempre bem vindos, mas não citou nenhum nome.

“A temporada é muito longa, muito extensa, e jogadores de qualidade são sempre bem vindos. Se aparecer alguma oportunidade de jogador no perfil que estamos buscando, as portas vão estar sempre abertas”.

O treinador também falou sobre Ganso, que foi apresentado nesta terça-feira (05), no Maracanã. Quanto à expectativa pela estreia do meia com a camisa do Fluminense, Diniz afirmou que não há pressa para isso.

“Eu estou muito confiante de que vai dar muito certo. Eu o vejo jogando bem. As qualidades que ele possui, com certeza vai se encaixar muito bem. É muito precoce ainda para dizer sobre a estreia. Não tem pressa, tem de estrear em boas condições, quando estiver pronto para jogar. Quanto mais jogadores de qualidade tivermos à disposição, melhor para o time”.

Além de Ganso, o atacante Pedro e o lateral Gilberto ainda não atuaram nesta temporada. Para o técnico, o Fluminense será beneficiado quando esses jogadores também estiverem aptos a jogar.

“A gente vai encaixar. É bom que temos muitas opções. Temporada extensa, desgastante, viagens longas. Com esses jogadores à disposição, o Fluminense só tem a ganhar com isso. Tem a volta do Gilberto, espero que volte o quanto antes” finalizou.

Agora o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Carioca. No próximo sábado (09), o Tricolor encara o Flamengo pela semifinal da Taça Guanabara. A partida será no Maracanã, às 19h (de Brasília).