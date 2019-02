Apresentado pelo Palmeiras, Ricardo Goulart anseia volta aos gramados

Ricardo Goulart, a grande contratação do Palmeiras em 2019, foi apresentado hoje na sede da FAM em São Paulo e vestiu a camisa do Verdão pela primeira vez.



O presidente Maurício Galiotte, começou mencionando que o clube está dando um passo grande em busca de seus objetivos que, segundo ele é "ser protagonista e disputar todos os títulos". O presidente fez agradecimentos aos torcedores e sócios, sendo ovacionado pelos mesmos. Em seguida, desejou vitórias e conquistas a Goulart, ressaltando os títulos tão almejados pelo clube.



Alexandre Mattos enalteceu a felicidade em estar presente e também fez agradecimentos aos torcedores e sócios. E a respeito de Goulart, disse sobre a conversa com o jogador vir de muito tempo atrás: "Começamos a conversar a bastante tempo, o seu esforço, a sua vontade, o seu desejo foram fundamentais (...) A gente escolhe muito a dedo, tenho certeza que vai contribuir bastante para o Palmeiras, vai realizar seu sonho de seleção."

Por que o Palmeiras?

Segundo Goulart, Mattos sempre apostou no seu futebol, desde quando estava no Goiás. O jogador já tinha em mente voltar ao futebol brasileiro e, a amizade com Alexandre foi fundamental.

Posição

"Sempre joguei como meia atacante, todo mundo me conhece como meia atacante (...) Já joguei pela ponta, já joguei pelo meio, de centroavante... então onde o Felipão escolher e preferir que eu jogue, eu posso garantir para ele que vou fazer o meu melhor."

Papel do Felipão

"Quando ouvi o nome do Felipão em 2015 (no Guangzhou Evergrande) foi uma felicidade imensa, Felipão é um cara fenomenal (...) Tive uma conversa com ele e ele disse 'se você conseguir a liberação dos chineses eu vou conversar com o Alexandre Mattos e a diretoria pra trazer você pra cá, tá afim?'".

Vaga no Paulista

Goulart disse estar ansioso para voltar a jogar "se desse pra voltar ontem eu jogava (...) Tenho que estar 110% preparado". Quando perguntado sobre a vaga que resta no paulista, mencionou respeitar os atletas que também podem ser inscritos "quem o Felipão escolher vai estar bem representado para essa vaga."

Seleção

Questionado sobre a seleção brasileira, o jogador falou que se sente mais próximo "Estou vestindo uma camisa muito vitoriosa e vou fazer de tudo para retomar meu futebol de alto nível, vou me adaptar ao futebol brasileiro novamente (...) quando tiver a oportunidade de vestir a camisa da seleção vou ficar muito feliz."

Libertadores

Quando indagado sobre um possível fracasso na Libertadores, Ricardo desconversou, dizendo que o Palmeiras disputa 4 competições e todas são importantes; "Vamos fazer de tudo para andar no mesmo trilho, ano passado o Palmeiras foi muito bem. Em 2019 vai ser muito vitorioso."