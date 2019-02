Paraná se prepara para estrear na Copa do Brasil, contra o Itabaiana

O Paraná ajusta os últimos detalhes para estrear na Copa do Brasil dessa temporada. O Tricolor irá enfrentar o Itabaiana, do Sergipe, nessa quarta-feira (06), às 20h30 na Arena Batistão. Como essa é a primeira fase da competição, o clube pior ranqueado na CBF ganha o mando de campo, enquanto o visitante tem a vantagem do empate.

Tricolor repete defesa e tem dúvidas no ataque

No último treinamento realizado na tarde dessa terça (05), o técnico Dado Cavalcanti não mostrou mudanças no sistema defensivo e nem no meio-campo. Com isso, a expectativa é que a escalação nesses setores deve ser a mesma do empate por 1 a 1 com o Athletico, domingo passado, pelo Campeonato Paranaense.

O que deve mudar é o ataque. Com Rodrigo Carioca machucado e Andrey cumprindo suspensão, Alesson e Keslley são os favoritos para as duas vagas no ataque. Os recém-contratados Jhemerson (ex-Vitória) e Caio Rangel (ex-Criciúma) também pode surgir como opção para o confronto.

O Tricolor da Gralha Azul deve entrar em campo com a seguinte formação: Éder Sciola, Rodolfo, Fernando Timbó e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Higor Leite; Alesson (Jhemerson), Keslley (Caio Rangel) e Jenison.

Mandantes lutam pela tranquilidade financeira

Mesmo com o favoritismo nas mãos do adversário, os donos da casa não pretendem se entregar e buscam surpreender, pelo menos no início da competição. Caso consiga avançar, o clube sergipano " reforçará o cofre em R$ 525 mil, valor que praticamente bancaria os salários do time, que ainda disputará a Série D, até o fim da temporada.

Vice-campeão sergipano de 2018, o Itabaiana aparece na segunda posição da disputa de 2019, atrás do Confiança. São duas vitórias e dois empates em duas partidas. O destaque do time é o volante Gaúcho, artilheiro do Tremendão, como o clube é conhecido, com dois gols.

Provável escalação do Itabaiana: Jefersson, Ramon, Hugo, João Pedro e Pablo; Dandan, Gaúcho, Fabiano, Branco e Matheus; Louback (Paulinho Macaíba).