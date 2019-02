Joinville é eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Cearense

Ainda sem vencer esse ano, o Joinville estreou pela Copa do Brasil com derrota para o Atlético Cearense. Com um jogador a mais em campo durante 45 minutos e muitas chances desperdiçadas, o JEC se despede da competição.

O time de Fortaleza foi o primeiro a levar perigo na área adversária e quem mais colocou pressão nos minutos iniciais da partida. As melhores oportunidades do Atlético veio de Danielzinho, trabalhando em jogada individual, que foi impedido de finalizar pelo goleiro Jefferson, do Tricolor.

Após os primeiros 25 minutos iniciais, o Joinville cresceu no jogo, o artilheiro Nathan Cachorrão foi o nome que obrigou o goleiro da casa a fazer boa defesa para salvar a equipe de Fortaleza. Apesar de boa jogada aos 33 minutos, a equipe Tricolor acabou fazendo um pênalti aos 35.

Com forte chuva em Fortaleza, Dudu Itapajé chuta com categoria e abre o placar convertendo o pênalti. Mas o time da casa não ficou na vantagem por muito tempo, aos 40 o jogador Elvis levou cartão vermelho por entrada violenta. Com um a menos em campo, a equipe quase levou o empate antes do fim da primeira etapa.

Na segunda etapa sem muitas oportunidades para ambas equipes, quem balançou as redes após vinte minutos foi o Atlético, ampliando o placar para 2 a 0. O jogador Fábio Leite bate falta e o goleiro espalma para dentro da área, no rebote, Dudu Itapajé estufa as redes deixando seu segundo gol na partida.

O JEC até tentou, mas o goleiro Artur salvou a equipe da casa em defesas importantes, que acabaram barrando o Joinville na Copa do Brasil. A equipe de Fortaleza faz sua primeira participação na competição com o novo nome, (antes Uniclic) e segue na disputa. O próximo compromisso do time ainda terá data e local definidos.