Marcelo Cabo lamenta derrota do CSA pela Copa do Brasil: "Muito abaixo do esperado" 

A manhã desta quinta-feira (7) não foi a dos sonhos para os torcedores do CSA. Isso porque, na noite anterior, o Azulão viajou até a capital mato-grossense para estrear na Copa do Brasil 2019, contra o Mixto, e saiu derrotado após péssima atuação e gol solitário dos adversários, no início do segundo tempo. Antes do jogo, a expectativa do elenco alagoano era de fazer uma boa campanha na competição — o que não aconteceu.

Além da frustração pela eliminação precoce, o técnico Marcelo Cabo escancarou a má exibição dos maceioenses.

"A gente foi muito abaixo do que planejou e acabou não conseguindo o nosso objetivo, que era a classificação. A gente não conseguiu colocar em prática o que trabalhou, não era o que a gente planejava."

Agora, sem a competição nacional no calendário, Marcelo disse que é momento do CSA olhar para frente e focar no seguimento da temporada.

"Agora é seguir em frente. A gente tem um campeonato estadual já no próximo domingo. Precisa, a partir de amanhã, virar a página e pensar no estadual."

"É um jogo mata-mata, onde não pode errar. É um jogo de erro zero e eficácia máxima."

Mesmo com a derrota, o treinador dos alagoanos ressaltou o bom jogo do do goleiro do Mixto e apontou os erros do CSA da partida na Arena Pantanal.

"A gente foi muito abaixo do esperado e essas situações em que você vai jogar um mata-mata tem que ter um jogo muito bem organizado e executado. A gente não conseguiu produzir em campo aquilo que esperava. Nos últimos 20 minutos, a equipe veio ali na pressão, teve quatro boas oportunidades, o goleiro deles, pra mim, ainda com todas as circunstâncias, foi o melhor em campo, fez quatro grandes defesas ali no final."

"Estamos todos tristes, a torcida está triste."

Para a sequência da temporada azulina, Marcelo Cabo disse que o CSA precisa ter calma e sabedoria para não perder o ânimo. E finalizou colocando o estadual e a Copa do Nordeste em foco.

"Então, a gente tem que ter muita calma, muita sabedoria nesse momento. Estamos todos tristes, a torcida está triste, a torcida do CSA está acostumada a vencer, mas o que a gente tem que fazer agora é virar a página, seguir em frente e pensar no estadual e na Copa do Nordeste."

O CSA volta a jogar já no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Clássico das Multidões, contra o CRB, pelo quarta rodada do Campeonato Alagoano, uma das três competições que ainda restam no calendário 2019 do Azulão. As outras são: Copa do Nordeste e Brasileirão Série A.