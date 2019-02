Após troca de técnicos, Treze realiza mais um treino de olho no Campinense

Marcinho Guerreiro assumiu o Treze no início desta semana, após a demissão de Maurílio Silva. A primeira missão do novo treinador do Galo é diante do seu maior rival, o Campinense. Com isso, o técnico intensificou os trabalhos para que o time pudesse ganhar uma nova identidade, afim de apagar o retrospecto das últimas partidas.

Assim, a tarde desta quinta-feira (7) foi marcada por mais um treinamento para o confronto da próxima rodada. Marcinho Guerreiro comandou um trabalho tático, dando prioridade para as jogadas ofensivas e troca de passes. A atividade ocorreu no estádio Presidente Vargas.

O elenco do Treze volta aos trabalhos nesta sexta-feira (8). Os jogadores terão atividades em dois períodos. No turno vespertino, Marcinho Guerreiro comandará o último treinamento antes de relacionar os atletas para o Clássico dos Maiorais.

Treze e Campinense se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande. A partida será válida pela 5ª rodada do Campeonato Paraibano. O Galo será o mandante do confronto.