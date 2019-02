Douglas chega à Ressacada e inicia exames para ser anunciado pelo Avaí

Nome conhecido e experiente no futebol brasileiro, Douglas chega à Santa Catarina para realizar exames e, diante da aprovação, acertar com o Avaí. O veterano estava sem clube desde o fim do ano passado, quando terminou o contrato com o Grêmio.

OLHA QUEM CHEGOU NA RESSACADA!



O meia @10doga seguirá em avaliações.



Fotos: Leandro Boeira/Avaí F.C. pic.twitter.com/8tOoNBMGTC — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 7 de fevereiro de 2019

Completando 37 anos ainda em fevereiro, o meia é natural do estado e conhece bem o futebol catarinense. Iniciando sua carreira em Criciúma. O jogador conquistou três títulos pelo Tigre, incluindo o Campeonato Catarinense.

O veterano tem experiência de sobra. Pelo Corinthians conquistou títulos como a Copa do Brasil, Copa Libertadores, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. Além de carreira vitoriosa de três anos no Grêmio.

Apesar da experiência e talento, o meio-campista teve complicações que o tirou de partidas. No início de 2017 Douglas sofreu com lesões no joelho, o que adiou seu retorno em atividade. O meia só voltou a atuar em julho de 2018.

Se for anunciado oficialmente, o veterano chega para contribuir nos objetivos da equipe, que retorna à elite do futebol nacional neste ano. O presidente do clube, Francisco José Battistotti, afirma que vai aguardar todos os exames para definir a contratação.

"Douglas tem qualidade indiscutível. Ele vai passar por exames detalhados e se for aprovado em função da cirurgia no joelho vai ficar treinando no Avaí para a comissão técnica analisar. Se der o parecer que ele tem condições de disputar a Série A, que está em forma, vai jogar no Avaí. Isso ainda nem tem prazo", afirmou Battistotti

O time disputa a Copa do Brasil e Campeonato Catarinense no início do ano e o meia pode ser um grande reforço para o Leão. Hoje o Avaí é o terceiro colocado no Estadual e estaria classificado para às semifinais.