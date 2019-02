Erik faz golaço e Botafogo abre vantagem contra Defensa y Justicia na Sul-americana

Botafogo e Defensa y Justicia se enfrentaram pelo jogo da ida da primeira fase da Sul-Americana. Em um jogo onde a forte chuva que caiu sobre o Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira, as duas equipes encontraram dificuldades para jogar.

O primeiro tempo foi marcado por grande equilíbrio entre os dois times. Ambos tentavam criar, mas a chuva atrapalhava muito o andamento e principalmente a equipe argentina que gosta de jogar mantendo a posse de bola. Sendo assim, poucas chances foram criadas.

A segunda etapa não foi muito diferente da primeira, mas os times conseguiram produzir um pouco mais devido a boa drenagem do estádio Nilton Santos. Alguns jogadores vinham se destacando no jogo, incluindo Nicolás Fernandez, que em boa jogada pela esquerda quase abriu o placar. Pelo lado do Botafogo, deve-se destacar a boa atuação do menino Jonathan que mais uma vez atuou bem. No apagar das luzes, o Alvinegro conseguiu marcar em um belo chute de Erik, fazendo um gol importantíssimo para o jogo da volta.

Agora as duas equipes mantém seu foco nos campeonatos Nacionais e só se enfrentam novamente no jogo da volta, no dia (20), na Argentina.