Zé elogia superação do Botafogo e comemora resultado positivo na estreia da Sul-Americana

O Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima em sua estreia na Copa Sul-Americana. Enfrentando o Defensa y Justicia, sensação do Campeonato Argentino e invicto desde outubro, debaixo de um forte temporal, o Alvinegro triunfou por 1 a 0 e garantiu a vantagem do empate para o jogo de volta, na Argentina.

O gol de Erik, aos 49 do segundo tempo, levou os torcedores presentes no Nilton Santos à loucura. Outro que comemorou muito o resultado foi Zé Ricardo. O treinador fez questão de enaltecer a postura da equipe na partida.

"Importante foi conseguir o resultado com muita luta, no final, enfrentamos uma grande equipe. Não é vice-líder do Campeonato Argentino à toa, não perdia há três meses e meio. O jogo da volta vai ser muito difícil. O resultado favorável sem sofrer gol é importante".

De acordo com o técnico, a principal estratégia era não sofrer gols dentro de casa. Zé ainda disse que a entrada de jogadores importantes deixará o Botafogo mais forte para o duelo de volta, na casa do Defensa.

"Nossa estratégia era não sofrer gol em casa. É um jogo de 180 minutos. O Defensa é uma equipe muito qualificada. Mostramos essa consciência em campo. Tivemos pouco tempo para focar nesse jogo, porque a pressão da Taça Guanabara ficou grande. Fomos a Bacaxá para vencer. Não tivemos tempo para trabalhar todos os aspectos. Acredito que para a volta teremos mais tempo e o retorno de atletas importantes. Talvez o Valencia, Cícero, João Paulo... Estaremos mais fortes".

O treinador também analisou o desempenho do time no jogo. Para ele, o pouco tempo de preparação e a forte marcação adversária atrapalhou na criação de jogadas.

"Essa dificuldade de criação incomoda a gente, mas hoje, pelo fator campo, nem gostaríamos de assumir esse risco. O Defensa faz uma forte pressão no meio-campo. A melhor saída era trabalhar pelos lados".

"Sobre a nossa defesa, tanto o Carli quanto o Gabriel vêm bem, mas é um sistema. A equipe toda trabalha para defender. O Defensa jogou na sexta e nós, no domingo. Tiveram dois dias a mais de descanso, normal apresentarem uma condição melhor no fim. O importante foi não desistir. Vencemos pela boa estratégia e no talento do Erik e do Ferrareis. Futebol se faz de várias maneiras. O importante é acreditar nelas e ir até o final".

Questionado sobre os gritos de "burro" direcionados a ele e as vaias direcionados a Marcinho, Zé Ricardo minimizou os protestos e disse entender a cobrança da torcida.

"Entendo que isso é normal. Não fizemos um inicio de temporada bom, cria essa impaciência. Sempre tentamos acertar nas substituições. Não foi a primeira nem a última vez que nós, treinadores, sofremos com isso (ser chamado de burro). Entendo, mas tenho que colocar em campo o que temos de melhor e o que acreditamos que vai dar certo".

"Jogador tem que saber administrar a pressão desde cedo. Vão existir fases boas e ruins. Marcinho é um ótimo menino, tem muito futuro. Não à toa foi citado pelo Tite, o técnico da Seleção. Pelo que soube da diretoria, ele recebeu duas ou três propostas de clubes grandes recentemente. Alguma coisa ele tem".

Por fim, o comandante falou sobre o meia Cícero, anunciado como reforço oficial pelo Glorioso um pouco antes do jogo contra o Defensa. O desejo é de que o atleta de 34 anos faça sua estreia justamente no jogo de volta da Sul-Americana.

"Vou conversar com o Cícero quando ele chegar, ver sua real condição. As informações são de que ele está bem fisicamente, vinha treinando todos os dias e está com muita vontade de estrear. Vou conversar com ele não apenas da parte física, mas também sobre seu posicionamento. Por essa versatilidade dele, foi uma contratação acertada. Ele pode jogar em várias posições".