Fluminense confirma venda e troca de ingressos para seus torcedores no Maracanã

A venda de ingressos para o Fla x Flu da semifinal da Taça Guanabara, no próximo sábado (09/02), às 19 horas, no Maracanã, começou na última terça-feira para a torcida do Fluminense. Por ser o mandante da partida, toda a responsabilidade de operação e venda de ingressos é do Flamengo.

Por conta disso, os sócios do Tricolor não poderão carregar o ingresso no cartão de sócio ou no celular. Com isso, a venda e troca de ingressos para os Tricolores no dia da partida pode ser feita em Laranjeiras, das 10h às 16h e no Maracanã (Bilheteria 2), das 16h ao fim do primeiro tempo.

Ingressos

Setor Sul

Sócios - R$ 24 (Desconto de 60%)

Inteira - R$ 60

Meia - R$ 30