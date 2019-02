Paraná goleia Itabaiana no Sergipe e segue à segunda fase da Copa do Brasil

O Paraná foi até Aracaju enfrentar o Itabaiana pela primeira fase da Copa do Brasil 2019, nesta noite de quarta-feira (6), e aplicou uma goleada de 5 a 2 no Estádio Batistão. Alesson, Jenison (duas vezes), Higor Leite e Itaqui marcaram para os paranistas. Louback e Silvio marcaram para os donos da casa.



O Tricolor da Vila dominou desde o início, pressionando o Tricolor da Serra e chegando ao primeiro gol logo aos oito minutos do primeiro tempo, com Higor Leite puxando contra-ataque e acionando Fernando Neto, que tentou marcar, mas a bola sobrou para Alesson, que só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. Mas o Paraná não parou por aí.

A pressão era constante e, mesmo com o Itabaina chegando bem com Ramon, Matheus e Paulinho Macaíba, quem conseguiu aumentar o placar foi o clube paranista, com Guilherme arrancando bem e acionando Jenison, que aproveitou e aumentou a vantagem. Logo em seguida, dois minutos depois, o goleiro Jerfesson cometeu pênalti, e Higor Leite fez outro para o Paraná. No final do primeiro tempo, Keslley recebeu ótima assistência, mas perdeu o que seria o quarto gol do Tricolor da Vila.



Quem voltou atento para o segundo tempo foi o Itabaina, que logo aos 2 minutos tratou de diminuir a diferença em cobrança de pênalti, quando Fernando Timbó derrubou Ramon na área, e Louback aproveitou.

A equipe do Paraná pareceu sentir o gol e acabou cedendo mais um, aos 19 minutos, quando Lagamar cobrou falta e Silvio desviou, diminuindo mais ainda o placar. Porém, o jovem Jenison tratou de acalmar os ânimos de seus companheiros e torcedores, quando aproveitou bom cruzamento de Guilherme Santos, aos 25 minutos da segunda etapa, e marcou seu segundo na partida, aumentando o placar para 4 a 2. Itaqui, que entrou minutos antes, fez o quinto e deu números finais ao jogo.



Agora, o Paraná espera o vencedor de Americano-RJ e Londrina, que acontece nesta quinta-feira (7), às 18h30, em Saquarema. Além da vaga, o Tricolor da Vila também levou para casa R$ 1.150,000, por ter avançado de fase.