Vasco arranca empate do Juazeirense no fim e avança na Copa do Brasil 

Viradas, pênaltis e muita emoção marcaram o jogo entre Juazeirense e Vasco disputado no Adauto Morares pela primeira fase da Copa do Brasil. Com o empate por 2 a 2, a equipe do Rio de Janeiro conseguiu avançar para segunda fase. Yan Sasse e Maxi López marcaram os gols da Colina. Baloteli e Nino Guerreiro do time baiano.

O início de jogo foi de blitz da equipe mandante. Logo aos quatro minutos Hugo saiu de cara com Fernando Miguel, mas o goleiro cruzmaltino fez ótima defesa. Patrick também buscou em chute de longa distância, mas novamente o camisa 1 espalmou.

O Gigante respondeu em chute de Marrony, mas o Douglas fez uma defesaça. Os cariocas abriram o placar na sequência. Cáceres cruzou, Marrony tocou para Maxi López que, bloqueado, deixou Yan Sasse na boa para estufar as redes da equipe de Juazeiro e inaugurar o marcador na Bahia.

Buscando reação, o Tricolor do Sertão ainda teve uma grande chance no final do primeiro tempo, mas parou em Fernando Miguel novamente. Gustavo Baloteli cabeceou após cruzamento para defesa do arqueiro vascaíno no último lance da primeira etapa.

No início do segundo tempo, nada muito diferente. Após cobrança de lateral na área, Andrey afastou mal, Hugo pegou a sobra e obrigou Fernando Miguel a operar um milagre para salvar o Vasco. Na sequência, não foi possível. Gustavo Baloteli recebeu na esquerda, levou na raça, invadiu a área e bateu cruzado para empatar o jogo.

Dez minutos após o empate, uma queda de luz nos refletores fez a partida ser interrompida por 26 minutos. Com bola rolando, substituições dos dois lados na tentativa de mudar o placar.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Leandro Castan puxou Gustavo Baloteli na área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Nino Guerreiro deslocou Fernando Miguel e colocou o Carrossel do Sertão na frente do marcador.

Quando tudo parecia perdido, Marrony tirou um lençol da cartola e acabou derrubado dentro da área. O juiz assinalou pênalti que o argentino Maxi López converteu com precisão para colocar o Almirante na próxima fase da Copa do Brasil.

Agora o Vasco volta suas atenções para semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Domingo (10), às 17h, o clube encara o Resende no Maracanã, jogando pela vantagem do empate graças a campanha na fase de grupos.