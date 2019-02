Londrina derrota Americano-RJ fora de casa e avança na Copa do Brasil

O Londrina foi até Saquarema enfrentar o Americano-RJ, pela primeira fase da Copa do Brasil 2019, e saiu de lá classificado com uma vitória de 2 a 1.



O Tubarão não deu nem tempo para o time da casa respirar com um gol logo aos três minutos, quando Marcelinho fez boa jogada individual e bateu firme no canto do goleiro. Mas o Americano não deixou barato e dez minutos depois tratou de igualar o placar com Flamel em cobrança de pênalti. O Londrina continuou com a posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas quem levou mais perigo foi o Cano com Romário desviando de cabeça e Alan pegando no canto, aos 38 minutos.



As equipes voltaram muito a baixo para a segunda etapa e a única melhora apareceu quando Alemão, Miullen e Luquinha entraram. Aos 24 minutos saiu o segundo gol do Tubarão, com um golaço de Anderson Oliveira, que costurou a zaga adversária e empurrou para o fundo da rede. O Americano tentou a mesma reação do primeiro tempo e quase conseguiu, novamente com Romário, de bicicleta, mas ele parou novamente no goleiro Alan.



O Londrina agora encara o Paraná na segunda fase da Copa do Brasil, em data ainda não marcada. Mas há um confronto marcado entre as duas equipes no próximo domingo (10), pelo Campeonato Paranaense, no Estádio do Café, às 17h.