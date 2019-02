Reunião na FFERJ confirma adiamento das semifinais do Campeonato Carioca 

Na manhã desta sexta-feira (08), foi realizada uma reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) que determinou o adiamento das semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Os confrontos entre Flamengo x Fluminense e Vasco x Resende, que aconteceriam neste final de semana, foram cancelados devido ao incêndio que atingiu o um alojamento no Ninho do Urubu, CT rubro-negro.

O adiamento já era esperado, pois todas as partes já haviam se manifestado nas redes sociais se solidarizando com o Flamengo e apoiando a causa. Pedro Abad, presidente do Fluminense, e Alexandre Campello, presidente do Vasco, deram palavras de conforto e se disseram dispostos a ajudar como for possível. O incêndio, que começou ainda na madrugada de hoje, deixou dez mortos e três feridos.