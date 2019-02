FFERJ divulga novas datas das semifinais do Campeonato Carioca

Logo após a reunião que determinou o adiamento das semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, a FFERJ divulgou as novas datas das partidas. Vasco x Resende será na próxima quarta-feira (13), às 21h30, enquanto Flamengo x Fluminense se enfrentarão na quinta (14), às 20h30. Ambos os jogos no horário de Brasília e no Maracanã.

A alteração das datas das partidas aconteceu devido ao trágico incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, que acabou vitimando 10 pessoas e deixando outras três feridas. A federação e todos os times do Rio de Janeiro se manifestaram desde cedo a favor do cancelamento da rodada, marcada anteriormente para este final de semana.

Além das duas semifinais, outros jogos tiveram suas datas modificadas. Ambos do Fluminense, envolvido em outras competições. Válido pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, o duelo do Tricolor carioca com o Antofagasta-CHI, que seria na próxima quarta-feira, foi adiado para o dia 26 deste mês. Já a partida contra o Boavista, que seria no dia 20, acontecerá apenas no dia 13 de março.