Federação Paraibana de Futebol decreta luto oficial por tragédia no NInho do Urubu

A tragédia ocorrido no Ninho do Urubu deixou todos os amantes do futebol com um sentimento de tristeza. Assim, a Federação Paraibana de Futebol decretou luto oficial de três dias na entidade em decorrência do incêndio que vitimou jogadores da categorias de base do Flamengo.

A nota foi publicada nas redes sociais da entidade. Além do decreto de luto, a Federação Paraibana de Futebol decretou que todas as partidas da 5ª rodada do Campeonato Paraibano neste final de semana terão um minuto de silêncio antes do apito inicial para homenagear as vítimas da tragédia.

Clubes também se solidarizaram ao Flamengo

As equipes do Campeonato Paraibano também demonstraram solidariedade ao Rubro Negro. Botafogo-PB, Treze, Campinense, Nacional, Esporte, Atlético-PB, Serrano, CSP, Perilima e Sousa publicaram imagens e mensagens de apoio ao clube carioca nas redes sociais.

A rodada do Campeonato Paraibano neste final de semana terá início neste sábado (9). Todas as partidas terão homenagem para as vítimas fatais do incêndio ocorrido na manhã de hoje.