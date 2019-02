Após derrota, Enderson Moreira mostra confiança para reverter resultado na Sul-Americana

O Bahia começou tropeçando na Copa Sul-Americana e terá um jogo de volta complicado. O Tricolor Baiano acabou derrotado por 1 a 0 diante do Liverpool-URU, na Arena Fonte Nova. Após o revés, o técnico Enderson Moreira admitiu que são necessários alguns ajustes, mas manteve a confiança na equipe.

"Desde que começamos a temporada, a gente percebe um entusiasmo muito excessivo de muitas pessoas em cima de muita coisa que ainda não foi feita. Nós estamos começando a montar um trabalho, é um trabalho com algumas mudanças. Ficamos com uma base do time, tem uma forma de jogar, cria muito as oportunidades, mas ainda faltam muitos ajustes. Muita coisinha que ainda precisa ser ajustada. É uma vantagem que eles abriram aqui, mas que a gente pode chegar lá e reverter. Tenho muita confiança, acredito muito no grupo. A gente sabe que essa competição é assim", afirmou.

Diante do número de oportunidades perdidas pelo Tricolor na partida, o treinador destacou também que o ataque deixou a desejar.

"A gente tenta, de todas as formas, avaliar bem o que o adversário faz. Eles fazem uma linha de cinco, sabíamos que eles buscariam apenas uma bola. Eu acho que a gente conseguiu fazer um primeiro tempo, e grande parte do segundo, em cima de eles. Infelizmente não fomos eficientes nas finalizações", analisou.

Bahia e Liverpool voltam a se enfrentar no dia 21 deste mês, em Montevidéu. No caminho, a equipe ainda disputa três partidas, sendo duas pelo Campeonato Baiano e uma pela Copa do Brasil. E como a equipe principal atuou tanto no domingo (3), quanto nesta quinta-feira (7), Enderson reconheceu que alguns atletas terão que ser poupados para evitar o desgaste muscular.

"A gente já percebeu que três ou quatro jogadores estão muito desgastados, tem que esperar um pouquinho. Algumas modificações serão feitas. A gente sabe muito bem que serão jogos decisivos. A gente precisa do resultado, não só na quarta, mas no domingo", admitiu.