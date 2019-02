Gustagol comemora gols decisivos contra Ferroviário na Copa do Brasil: "Momento maravilhoso"

Nesta quinta-feira (07), a estrela de Gustagol voltou a brilhar pelo Timão. Com dois gols do centro-avante, o Corinthians conseguiu uma sofrida classificação na Copa do Brasil diante o Ferroviário-CE, após empatar por 2 a 2. A partida foi realizada no Estádio do Café, em Londrina-PR, após o clube cearense vender o mando de jogo.

"Momento maravilhoso, muito feliz, sempre vou bater nessa tecla de que tem de trabalhar e aproveitar as oportunidades que estou tendo, conquistando a confiança de todos", comentou na saída de campo.

O centro-avante assegurou sua titularidade com gols e boas atuações durante o inicio da temporada. Dos sete gols marcados pelo Corinthians seis tiveram a participação do atacante de 24 anos. 5 gols e a cabeçada que originou o gol contra o Palmeiras no clássico pelo Paulistão.

Na última partida, seu companheiro de ataque foi Vagner Love, Gustavo comentou que ainda falta entrosamento entre os dois, mas elogiou a qualidade do experiente atacante.

"Falta um pouco de entrosamento ainda, mas é muito bom, fica muito fácil jogar com caras como Love e Jadson ali na frente. Meu segundo gol foi uma dica do Love, no hotel ele falou para eu ficar ligado, se a bola sobrasse era para girar e chutar. Fui muito feliz ali", disse o jogador.

Apesar da sombra de Mauro Boselli, contratado para resolver os problemas ofensivos do Timão, é Gustavo que se firma como a referência da equipe. O Timão volta a campo domingo (10), pelo Campeonato Paulista, em Novo Horizonte, contra o Novorizontino.