Incêndio atinge alojamento do Ninho do Urubu, deixa 10 mortos e três feridos

Na madrugada desta sexta-feira (8), um incêndio tomou conta do Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas morreram e três jovens ficaram feridos, sendo um em estado grave e foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge: Cauan Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, de Fortaleza (CE); Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos; Jonathan Cruz Ventura, 15 anos - sofreu queimaduras em 40% do corpo.

Jonathan precisou ser levado às pressas para o centro cirúrgico e foi transferido para Hospital Pedro II, referência no tratamento de queimados.

As chamas começaram em uma antiga do CT, que abrigava as categorias de base do Rubro-Negro. Através das redes sociais, o Governador do estado, Wilson Witzel, declarou três dias de luto pelo ocorrido. Além disso, expressou condolências aos familiares e aguarda a investigação.

Decretei luto oficial de três dias no estado pelas mortes das pessoas atingidas nas chuvas no Rio Janeiro e no incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo. Determinei que fosse feita uma investigação minuciosa e, o vice-governador @claudiocastroRJ irá ao local para acompanhar. pic.twitter.com/9p3cDATN3M — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) 8 de fevereiro de 2019

Deixo aqui minhas condolências aos familiares e amigos dos 10 jovens, vítimas do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande. Esses atletas seriam o futuro do nosso futebol. Aguardo investigação minuciosa sobre o fato. Que Deus dê força e conforto às famílias. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) 8 de fevereiro de 2019

O atacante Vinicius Junior, cria do Flamengo, lamentou o ocorrido e relatou passava os tempos no Ninho.