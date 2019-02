Zagueiro do Vasco, Werley perde primo em incêndio no Ninho do Urubu

O incêndio trágico no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, deixou dez mortos e três feridos, um deles em estado grave. Entre as vítimas, encontra-se Pablo Henrique, jogador das categorias de base do rubro-negro e primo do zagueiro Werley, do Vasco. Alexandre Faria, diretor de futebol do Cruzmaltino, foi quem confirmou a informação. O clube está dando a assistência necessária aos familiares neste momento.

O presidente do Vasco, Alexandre Campello, publicou uma mensagem em sua rede social manifestando apoio ao Flamengo. O treino desta manhã foi cancelado, assim como fez o Fluminense.

"Manifesto minha solidariedade e da nossa Diretoria ao Club de Regatas do Flamengo, assim como às famílias das vítimas do incêndio em seu CT. O Rio ainda se recupera de uma tragédia, e hoje acordamos com outra triste notícia. O Vasco está à disposição para o que for necessário", disse o presidente.