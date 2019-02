Vasco cancela compromissos e decreta luto de três dias por tragédia no Ninho do Urubu

O futebol brasileiro está de luto. Na manhã desta sexta-feira (8), um incêndio atingiu o alojamento de jovens das categorias de base do Flamengo em Vargem Grande, no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Foram confirmadas, pelo Corpo de Bombeiros, dez vítimas fatais no acontecido.

Imediatamente a comoção pelo fato mobilizou os presidentes dos clubes cariocas a solicitar o adiamento das semifinais da Taça Guanabara, que aconteceria neste fim de semana. Após rápida reunião, ficou acordado que as partidas acontecerão na quarta (13), Vasco e Resende, e quinta-feira (14), Flamengo e Fluminense.

Além disso, o mandatário do Vasco Alexandre Campello publicou em seu Twitter, por volta das 8h18, uma mensagem de apoio e solidariedade ao rival: “Manifesto minha solidariedade e da nossa Diretoria ao Club de Regatas do Flamengo, assim como às famílias das vítimas do incêndio em seu CT. O Rio ainda se recupera de uma tragédia, e hoje acordamos com outra triste notícia. O Vasco está à disposição para o que for necessário”, externou.

O Gigante cancelou todos as atividades que aconteceriam no clube hoje, da base ao profissional, colocou duas assistentes sociais e uma psicóloga à disposição do Rubro-negro, além de decretar três dias de luto pela tragédia.