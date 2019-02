Atacante paraguaio Brizuela é anunciado como novo reforço do Avaí

O Avaí anunciou nesta sexta-feira o empréstimo do atacante paraguaio de 22 anos Feliciano Brizuela. Ele pertence ao 3 de Febrero, do Paraguai, e a negociação envolve opção de compra para o clube catarinense ao fim da temporada. O anúncio já tinha sido feito pelo próprio clube paraguaio, mas a diretoria do Leão da Ilha preferiu esperar a chegada definitiva do jogador à Florianópolis para divulgar o acordo.

O comandante do Avaí, Geninho, foi só elogios ao novo atacante e disse que pretende usar o jovem paraguaio já no Catarinense, visando a Série A do Campeonato Brasileiro de 2019.



"O Brizuela é um garoto paraguaio, um jogador de velocidade que também já estava chamando a atenção de outros clubes de outros países. O investidor do rapaz prefere que ele venha atuar no Brasil, então isso nos ajuda. Sem dúvida vai ajudar porque tem uma característica diferente, nos dá mais opção. A princípio, não vem com rótulo de titularidade, vem como um atleta para nos ajudar e é bom que venha logo, porque o estrangeiro sempre precisa de um pouco mais de adaptação, ainda mais sendo um garoto. Aí, quando começar o Brasileiro, ele estará completamente integrado ao grupo", disse.



Brizuela costuma atuar pelo lado direito do ataque e possui muita velocidade. Ele foi o destaque da equipe paraguaia em 2018, marcando seis gols em 41 partidas.



O Leão da Ilha enfrenta o Tubarão, neste sábado (9), às 17h, no Domingos Gonzales, pela 7ª rodada do Catarinense.