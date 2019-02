Avaí aumenta fase ruim do Tubarão e vence primeira fora de casa no Catarinense

Mesmo com muitos problemas na escalação, o Avaí conquistou sua primeira vitória como visitante no Campeonato Catarinense. Jogando diante do lanterna Tubarão, o Leão saiu na frente, chegou a tomar o empate, mas fechou o placar em 3 a 1 no Estádio Domingos Gonzales, neste domingo (10). Daniel Amorim, duas vezes, e André Moritz fizeram para os visitantes, enquanto Liel fez o gol do Peixe.

Aproveitando-se do nervosismo e da pressão em cima do Tubarão, o Avaí dominou o início da partida. Conseguindo recuperar algumas bolas no campo de ataque, os visitantes tiveram seu maior volume de ocasiões no início da partida. Logo aos oito, Iury recebeu de Gegê pela esquerda, ajeitou o corpo e cruzou na segunda trave para Daniel Amorim, que cabeceou forte e fez 1 a 0.

Aos 13, em roubada de bola no meio-campo, Getúlio recebeu de Matheus Barbosa na esquerda, limpou a marcação e bateu forte de pé direito, mas acabou parando em defesa de Belliato. Depois de um início muito difícil, o Tubarão conseguiu melhorar um pouco o nível de atuação, mas os erros de passes foram muitos durante a etapa inicial.

A melhor oportunidades dos mandantes foi aos 26. Após cobrança de escanteio curto, Felipe Guedes recebeu e finalizou no canto, parando em boa defesa de Glédson no canto. O Avaí não conseguiu articular-se para aproveitar possíveis espaços deixados pelo Tubarão, e o primeiro tempo terminou sem gols.

O técnico interino Beto Almeida viu sua estrela brilhar rapidamente. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Romarinho, que havia entrado no intervalo cruzou com capricho falta lateral e colocou na cabeça de Liel, que aproveitou a falha de marcação do Avaí para empatar o jogo no Domingos Gonzales.

O Tubarão foi o melhor time no início da segunda etapa, enquanto o Avaí teve pouquíssimas oportunidades até a metade final do segundo tempo. Aos 11, Getúlio recebeu lançamento dentro da área, Oliveira foi empurrado pelas costas e o árbitro apitou falta de ataque do Avaí, para reclamação geral do time visitante.

Aos 24, Iury avançou pela esquerda e arriscou chute forte de fora da área, perto do travessão do Tubarão. Dois minutos depois, Getúlio recebeu ótimo passe de Caio, saiu de frente para o goleiro e finalizou rasteiro, mas finalizou em cima de Belliato e perdeu grande chance para o Avaí.

A melhora do rendimento do Avaí finalmente se transformou em gol aos 30. Em ótima combinação pelo lado direito, Lourenço recebeu de Getúlio e cruzou rasteiro para Daniel Amorim, que finalizou com categoria e fez 2 a 1. O atacante acabou sentindo lesão no tornozelo logo após completar para o gol e foi substituído minutos depois.

Outra vez na bola parada, o Tubarão esteve perto de marcar. Aos 32, na cobrança de escanteio de Romarinho, Liel subiu livre novamente e tocou livre, mas à direita da meta avaiana. Já aos 42, após ótima troca de passes perto da área, Cleiton recebe de Guilherme Amorim e encheu o pé, porém parou em grande defesa de Glédson para evitar o empate.

Enquanto o Tubarão se lançava em busca de um empate, aos 47, em contra-ataque rápido pela direita, Getúlio limpou a jogada e atravessou para André Moritz, que bateu de primeira e fechou o placar em Tubarão: Avaí 3 a 1.

Com 13 pontos, o Avaí permanece em terceiro lugar, com quatro pontos de vantagem para o Criciúma, que é o primeiro fora da zona de classificação às semifinais. O Tubarão permanece em último, com apenas dois pontos, três atrás da saída da zona de rebaixamento.

Os dois times estreiam no meio de semana pela Copa do Brasil. Na quinta-feira (14), o Tubarão recebe o Brasil de Pelotas, às 19h, enquanto o Avaí visita o Real Ariquemes, em Rondônia, na quarta-feira (13), às 20h30. Caso avancem, os catarinenses se enfrentarão na segunda fase da competição.