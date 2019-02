Felipe Neto recusa convite para ser diretor de comunicação do Botafogo

O Botafogo esteve muito perto de ter uma das principais celebridades digitais do país em sua diretoria. O empresário e Youtuber Felipe Neto recebeu uma proposta oficial do clube esta semana para ser diretor de comunicação, porém a situação atual do Botafogo inviabilizou o negócio.

"Infelizmente não é o momento. O Botafogo precisa de mais do que uma reformulação do marketing e comunicação. Implementar uma revolução na comunicação agora seria como colocar um motor de Ferrari num Corsa. Há fatores fundamentais que necessitam de mudanças antes de se pensar nisso. O grupo que hoje gere o Botafogo é sério e honesto, colocou o Botafogo de volta na primeira divisão e resgatou a confiança dos credores e do mercado, algo que parecia impossível quando assumiram com 9 meses de direitos de imagem atrasados."

Apesar de ter sido sondado duas vezes anteriormente, e dessa vez com proposta oficial, Felipe Neto acredita que o clube precisa de mudanças gerais descartou a possibilidade de ser diretor de comunicação. Os negócios, os sócios e a estrutura atual do clube acabaram falando mais alto e Neto não topou.

"Fui procurado, balancei... mas do jeito que as coisas estão hoje... não dá pra tocar isso", disse.

Na última quarta-feira (06), através do Twitter oficial do Botafogo, o clube anunciou a saída do Vice-Presidente de Comunicação Marcio Padilha. Os rumores de que o nome de Neto estava sendo considerado agitou os alvinegros e gerou comentários positivos nas redes sociais.

"Fiquei feliz com algumas reações dos torcedores - diz Felipe - não imaginava... porque achava que muitos só me viam como um youtuber que fazia conteúdo pra jovens - e não sabiam dos bastidores e das empresas. Mas pode escrever: o momento certo vai chegar e o Botafogo vai voltar a ser protagonista", concluiu.