Após vitória em Brusque, Claudinei valoriza equipe e elogia jovens:  "Todos fizeram um grande jogo"

A Chapecoense venceu o Brusque neste sábado (09) por 3 a 2, jogando fora de casa, no Estádio Augusto Bauer, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Catarinense. Com a vitória, o time verde foi para 17 pontos e segue na segunda colocação do campeonato, atrás do Figueirense, que tem a mesma pontuação.

Com gols de Everaldo e dois de Lourency, o treinador Claudinei Oliveira não conteve os elogios para o time e para a qualidade apresentada pelos garotos nos últimos jogos.

"Mostramos mais uma vez que temos um padrão de jogo, e não importa quem esteja em campo. Dá tranquilidade para mesclar quando precisar. Isso nos deixa muito felizes porque temos opção para a temporada e isso é fundamental: encontrar uma maneira de jogar", afirmou o comandante.

O técnico também relembrou a grandeza do esforço de jovens jogadores no elenco e disse que é de extrema importância a valorização de cada um no elenco.

“Valorizar o grupo, valorizar esses caras que entraram aí. (...) É a Chapecoense. Todos tem condições de ser titulares, todos tem demonstrado isso. A gente fica muito feliz. Todos fizeram um grande jogo. Mas se a gente for falar dos mais jovens, o Hiago, junto com o Joílson, fizeram uma bela partida. O próprio Tharlis, mais uma vez. O trabalho está sendo feito, eles estão merecendo as oportunidades, estão vencendo os jogos", disse Claudinei.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Figueirense, confronto direto pela liderança, no sábado (16), às 17h, na Arena Condá. Antes, na quarta-feira (13), estreia na Copa do Brasil contra o São José-RS, em Porto Alegre, às 19h.