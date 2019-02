Operário-PR e Coritiba empatam e avançam às semis do primeiro turno do Paranaense

Na tarde desse sábado, o Coritiba garantiu a sua classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense, após empatar, em 2 a 2, com o Operário, no Estádio Germano Krüger. Chicão e Schumacher fizeram para os mandantes, enquanto Rodrigão e Sabino marcaram para os visitantes neste domingo (10).

Logo nos primeiros minutos, o Coxa abriu o placar. Iago Dias fez a jogada pelo lado esquerdo e o estreante Rodrigão, bem posicionado, apareceu para completar e balançar as redes.

O jogo ficou concentrado no meio campo, com ambos os lados demorando para atacar. Aos 35, Allan Vieira cruzou da esquerda e Chicão, sozinho, bateu firme para deixar tudo igual. Ainda na primeira etapa, praticamente no último lance, Pedrinho fez a jogada e deu um grande passe para Schumacher, que tocou por cima, encobrindo Wilson.

O ritmo do Alviverde aumentou e após levantamento para a área de Giovanni, a bola toca na trave e, no rebote, Sabino aproveitou para empatar novamente o jogo. Com os dois times igualados, a postura mudou e o confronto perdeu velocidade, permanecendo no empate.

Na próxima quinta-feira (14), o Coxa volta aos gramados para enfrentar a URT-MG, pela Copa do Brasil, no Estádio Zama Maciel e tem a vantagem do empate para avançar de fase. Nas semis da Taça Barcímio Sucupira Júnior, o Coritiba visita o FC Cascavel, enquanto o Operário-PR joga fora de casa contra o Toledo. Datas e horário ainda serão definidos.