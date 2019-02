Apesar de liderança e nova vitória, Hemerson Maria reforça que Figueirense 'tem que ser melhor'

Na tarde desse sábado (09), o Figueirense conseguiu uma vitória importante de 3 a 1, sobre o Hercílio Luz, para se manter na liderança do Campeonato Catarinense. Com o resultado, o Furacão do Estreito chegou aos 17 pontos, empatado com a Chapecoense no topo da tabela, porém ficando à frente no critério de saldo de gols.

Após a partida, o técnico do Alvinegro, Hemerson Maria, concedeu entrevista coletiva e enfatizou que, mesmo vencendo e garantindo os três pontos, seu elenco ainda tem um longo caminha a percorrer.

"A equipe que joga em casa e sofre o empate tende a se desconcentrar, tende a perder o controle do jogo, sair de maneira demasiada e isso proporciona o erro, que o adversário aproveita. Fiquei feliz com o resultado, porém, a performance tem que ser melhor, não podemos nos acomodar.", disse.

O Figueirense volta a campo na próxima quarta-feira (13), em jogo válido pela primeira rodada da Copa do Brasil. O confronto é será contra o Boavista, sendo disputado no Eucyzão, às 20h30. Pelo Catarinense, faz confronto direto pela liderança diante da Chapecoense, fora de casa, no sábado (16), às 17h.