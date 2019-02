Marcílio Dias e Joinville fecham rodada do Catarinense com empate em Itajaí

Ainda sem vencer no ano, o Joinville visitou Marcílio Dias em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Catarinense e voltou para casa com apenas um ponto. Neste domingo (10), as equipes ficaram no 1 a 1 no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí.

O primeiro gol não demorou a sair. À vontade no campo, o Marcílio Dias balançou as redes logo aos três minutos, quando Juninho Tardelli balançou as redes para o time da casa. O Joinville tentou reação no minuto seguinte, Caxito chegou a marcar, mas o assistente marcou o impedimento do atacante.

A equipe da casa controlava o jogo, enquanto os visitantes tentavam um gol a todo custo. Após jogadas com perigo e bolas por cima do gol, o JEC conseguiu finalizar aos 15 minutos, quando o artilheiro Nathan Cachorrão recebeu dentro da área e deixou tudo igual no placar.

Após o empate, o Joinville seguiu buscando a virada e sendo protagonista nas melhores chances da primeira etapa. Aos 32 minutos, o time visitante perdeu uma grande oportunidade de marcar, quando Caxito bateu para fora na saída do goleiro.

Na segunda etapa, quem começou assustando foi o Marinheiro, que levou perigo à meta logo aos dois minutos de jogo, mas foi impedido pela defesa do Tricolor. Com segundo tempo equilibrado, quem se destacou foram os goleiros, que tiveram trabalho para manter o placar e salvar seus respectivos times. Já nos acréscimos, Baianinho do JEC foi expulso da partida após entrada dura no adversário.

A partida encerrou empatada em 1 a 1. Com maus resultados no Estadual, o Joinville ocupa apenas a oitava posição, com seis pontos, enquanto o Marinheiro é o quarto, com 11. O próximo compromisso do JEC é no domingo (17), contra o Criciúma, às 17h. O Marcílio Dias visita Hercílio Luz na mesma data e horário.