Paraná vence Londrina, mas fica de fora das semifinais do Campeonato Paranaense

O Paraná venceu o Londrina neste domingo (10) por 2 a 1, jogando fora de casa, no Estádio do Café, em Londrina, pela sexta e última rodada do Campeonato Paranaense. Com gols de Fernando Timbó, Andrey e Uelber, para o rival, a equipe Tricolor não conseguiu a classificação. Londrina também não garantiu a vaga.

Com um primeiro tempo dominante, o Paraná foi para cima do oponente, trocou passes e fez muitos chutes a gol. Aos 15 minutos, Andrey abriu o placar para os visitantes com um belo gol de fora da área, em chute impossível para o goleiro Emerson. O Londrina tentou algumas vezes, mas sem sucesso. Aos 24, Uelber, sozinho na área do Tricolor, deixou tudo igual. O resultado não abalou o Paraná, que logo aos 40 minutos, com o zagueiro Timbó, virou.

Na segunda etapa, um Paraná mais acomodado e um Londrina agitado, colocando pressão nos adversários. Raí Ramos teve ótima chance ao carimbar o travessão de Thiago Rodrigues.

Com o resultado final de 2 a 1, ambos os times não se classificaram para as semifinais do Campeonato Paranaense. Toledo, Operário, Coritiba e Cascavel avançaram para a próxima fase. Os jogos acontecerão no próximo domingo (17), às 17h.