Em São Januário, Vasco segue preparação para semifinal da Taça Guanabara

Ainda de luto por conta da tragédia no Ninho do Urubu, o Vasco deu sequência aos treinamentos visando o duelo contra o Resende, pela semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

No sábado (9) o elenco treinou no CT do Almirante e sem a presença do zagueiro Werley, representante legal de seu primo Pablo Henrique, que faleceu no incêndio que vitimou dez jovens da base do Flamengo. O atleta foi liberado por tempo indeterminado e a assessoria do clube informou que divulgará quando o jogador retornar.

Neste domingo (10), o treino foi em São Januário. O campo principal do CT de Vargem Pequena passa por reforma e apresar de haver um outro campo, o desejo da comissão foi aproveitar as boas condições do gramado da Colina. O time fez trabalhos físicos e táticos sob comando do técnico Alberto Valentim.

Uma novidade para o confronto deve ser a estreia do atacante Rossi, ou pelo menos a aparição do atleta entre os relacionados. O camisa 7 treinou normalmente este fim de semana e está apto para fazer sua estreia com a camisa alvinegra.

Vasco e Resende se encontram na quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio Jornalista Mario Filho, o Maracanã. O Almirante precisa apenas de um empate para ir à decisão. O classificado encara Flamengo ou Fluminense, que se enfrentam na quinta-feira (14), às 20h30, no mesmo local.