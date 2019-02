Zé Ricardo se solidariza com tragédias e projeta estreia do Botafogo pela Copa do Brasil

Técnico do Botafogo, Zé Ricardo concedeu entrevista nesta segunda-feira (11), no estádio Nilton Santos. O treinador abriu a coletiva lamentando a tragédia no Ninho do Urubu e lembrando também das tragédias recentes no país, como o rompimento da barragem em Brumadinho, as chuvas no Rio de Janeiro e a morte do jornalista Ricardo Boechat, em queda de helicóptero. Professor e treinador com experiência nas categorias de base, Zé Ricardo trabalhou mais de 14 anos no Flamengo.

"Eu imaginava que começaríamos essa coletiva com esse assunto. Esses primeiros dias de 2019 tem sido difíceis para o Brasil. Primeiro com Brumadinho, com 165 mortos e muitos não encontrados. Depois tivemos essa tragédia no Ninho do Urubu com dez mortes e a perda de um grande jornalista como o Ricardo Boechat. Eu gostaria só de falar sobre futebol, mas eu que trabalhei tanto tempo com categorias de base, como professor e deveria ter facilidade para falar e até escrever…Mas nesses momentos tenho poucas palavras. Só muita dor e tristeza por conta da falta de tantas vidas".

Em seguida, o técnico alvinegro analisou o momento do clube. A equipe carioca vem de duas vitórias consecutivas e sem sofrer gols, contra o Boavista (3 a 0), pelo Carioca, e contra o Defensa y Justicia (1 a 0) , pela Sul-Americana.

"Estamos em busca de regularidade, identidade e de uma forma de jogar. Em algumas derrotas, alguma coisa apareceu, mas resultados não vieram, e a pressão era muito grande. Não são essas duas vitórias que vão tirar a gente da nossa concentração e sabedoria. Precisamos continuar evoluindo".

Sobre a partida desta quarta-feira contra o Campinense, na Paraíba, às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil, Zé Ricardo disse esperar um jogo "tenso" e pregou muita atenção para o duelo. Alvinegro foi eliminado na primeira fase do torneio ano passado.

"Temos um adversário difícil, que venceu o seu dérbi dentro de casa, é líder da sua chave no Campeonato Paraibano. Certamente vai trazer muita torcida, e o Botafogo precisa estar muito forte e entender esse jogo. Acredito que será uma partida muito tensa, mas o Botafogo tem o aprendizado do ano passado, mas são situações diferentes. Se aproveitarmos bem as oportunidades, poderemos conseguir a classificação".

Zé Ricardo deve contar com o retorno de João Paulo, recuperado de lesão na coxa direita. Cícero, que começou a treinar nesta segunda-feira e ainda não tem condições de jogo, está fora da relação para o confronto em Campina Grande. O técnico revelou conversa com o meia e disse que dará tempo para o jogador se recondicionar fisicamente.

"De diferente da relação em ao último jogo é a possível presença do João Paulo. Depende do treino de hoje (para definir se João volta). Marcos Vinicius, Valencia e Cícero não têm condições ainda."

"Tive conversa rápida com ele ontem, o último jogo dele pelo Grêmio foi em 2 de dezembro. Tá há 50 e poucos dias se mantendo de uma forma que não é ideal, no trabalho pessoal. Estar dentro do campo é um pouquinho diferente. Deixei ele bem à vontade, mas logicamente esperamos tê-lo o quanto antes. Acredito que, só para não deixar sem resposta, que em 15 ou 20 dias ele esteja disponível."

Por fim, o treinador destacou que o meia de 34 anos chega para agregar qualidade e principalmente experiência ao grupo do Botafogo.

"Fora a experiência, que ele tem muita, para trazer a um grupo muito jovem. É um atleta vencedor. Aonde passou, conquistou títulos. Pedi para ele que exercesse a liderança no tempo dele. Principalmente aos mais jovens no vestiário. Vejo Cícero jogando em qualquer posição no meio e também podendo fazer o comando de ataque numa função mais flexível, mais solto. Ajuda muito na bola parada e certamente estando bem fisicamente vai nos ajudar nessa temporada."