Medida inédita: clássico Fortaleza x Ceará terá setor misto no Castelão

O futebol cearense está em êxtase neste 2019, isso porque Fortaleza e Ceará jogarão a Série A do Brasileirão. Buscando celebrar a boa fase e incentivar a paz nos estádios, a diretoria dos alvinegros e dos tricolores lançaram a iniciativa de torcida mista em um setor especial, no primeiro Clássico-Rei do ano. O encontro que para o estado nordestino está marcada para o dia 10 de março, às 17h, na Arena Castelão, será válida pela segunda fase do campeonato estadual.

Vale lembrar que a medida é inédita no futebol cearense. Ações conjuntas entre os rivais locais são comuns no futebol local, como patrocínios e administração da Arena Castelão. Comprovando o bom envolvendo as duas equipes, os presidentes esperam que a iniciativa seja um marco.

"Vamos procurar fazer uma grande festa. É o momento de celebrar uma rivalidade sadia dentro de campo nos 100 anos do clássico. É uma iniciativa interessante, um primeiro passo", comentou Robinson de Castro, presidente do Ceará, que também ressaltou a importância das famílias nos estádios. "Temos que oferecer para as famílias essa oportunidade. São maridos e esposas, pais e filhos e irmãos que terão a chance de ver um jogo como este juntos, com respeito um ao outro", completou.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, também acredita que o torcedor do Vovô pode, sim, conviver com tranquilidade com os tricolores e espera um "espetáculo de paz" nas arquibancadas do Castelão.

"Eu sou entusiasta de que se tenha um setor misto, com torcedores dos dois clubes juntos. Podem ser casais, irmãos, pai e filho, acho que somos todos cidadãos, todos irmãos, e independentemente da diferença clubística, em um setor específico, programado, desde a chegada até a saída do estádio", disse Marcelo. Complementando, o presidente do Leão quer "um espetáculo de gentileza, de cultura de paz, de convivência, de tolerância. O povo cearense pode".

Logística do clássico

Ainda havendo quase um mês para ambos os dirigentes planejarem como será a logística da partida, um plano de ação especial será traçado entre ambas a diretoria e a Prefeitura de Fortaleza. O foco desse projeto será a chegada das torcidas e o acesso para o setor "misto".