Após derrota no Derby, Palmeiras enfrenta Bragantino na busca pelos três pontos

Se para o técnico Felipão o mais importante são os três pontos independente do adversário, nesta segunda (11), a chance de obtê-los está a um Bragantino de distância.

O Palmeiras vai a campo nesta segunda (11), às 20h no estádio do Pacaembu, tentando se recuperar da derrota no derby e com foco na vitória que podem manter a liderança da equipe no grupo B do Campeonato Paulista.



O torcedor está confiante e mais de 16 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Vale ressaltar que a partida será no Pacaembu, pois o estádio da equipe alviverde, o Allianz Parque, receberá os shows do cantor Ed Sheeran, nos dias 13 e 14.

Retrospecto



Tal confiança pode vir do retrospecto positivo da equipe de Felipão em jogos contra o time de Bragança Paulista. Em 26 jogos válidos pelo paulistão, o Palmeiras obteve 14 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas. O número de gols é largo, são impressionantes 42 gols feitos contra apenas 18 sofridos.

Preparação do Palmeiras



No sábado (9), o técnico Felipão fez um treino tático fechado para a imprensa na Academia de Futebol com os 11 prováveis jogadores, sendo eles: Weverton (Prass); Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Thiago Santos, Moisés e Gustavo Scarpa; Dudu, Felipe Pires e Borja. O único desfalque confirmado é Deyverson, expulso no jogo anterior, contra o Corinthians.

E o Goulart?

Segundo o departamento de comunicação do clube, o meia atacante Ricardo Goulart realizou trabalhos técnicos no gramado juntamente com o restante da equipe e na sala de musculação.

A preparação para o duelo se encerra neste domingo (10) às 16h30, e também será fechada para a imprensa.

Bragantino



Segundo colocado no grupo C, com os mesmos 8 pontos do primeiro colocado, a Ferroviária, e 1 ponto a frente do Corinthians, o Bragantino busca os 3 pontos tanto quanto a equipe alviverde.

Em 5 partidas, a equipe obteve 2 vitórias (contra Guarani e Ponte Preta), 2 empates (contra Oeste e RB Brasil) e 1 derrota (contra o Santos). Com uma defesa falha, marcou 5 gols e sofreu 6.



Sem pistas sobre a provável escalação, o técnico Marcelo Veiga pode apostar na equipe que venceu a Ponte Preta na última partida: Alex Alves; Itaqui, Junior Goiano, Lázaro, Léo Rigo; Magno, Klauber, Rafael Chorão, Adriano Paulista, Wesley e Matheus Peixoto.