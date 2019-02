Atlético-MG recebe Danubio com sonho de classificação na Libertadores

É tudo ou nada. O Atlético-MG recebe o Danubio, nesta terça-feira (12), pelo jogo de volta da segunda da Copa Libertadores. O duelo acontece no Independência, às 19h15 (de Brasília), e vale o passaporte para a terceira fase, no qual, terá pela frente o vencedor de Barcelona de Guayaquil x Defensor.

Em Montevidéu, o jogo terminou em 2 a 2, no estádio Luis Franzini. O Galo se classifica com uma vitória simples, empates sem gols ou 1 a 1. Caso termine na mesma maneira, será decidido nos pênaltis. Qualquer outro resultada a vaga fica com os De la Curva.

Atlético-MG

Buscando a classificação, o Alvinegro conta com o apoio da torcida e o aproveitamento como mandante: 81,94%. Ao todo foram 18 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. O técnico Levir Culpi poupou os titulares no Campeonato Mineiro para ir com força máxima no torneio continental.

O goleiro Victor espera uma partida bastante disputada. Apesar da vantagem, destacou que o Atlético não pode se acomodar e que o time precisa fazer o seu melhor.

“Será um jogo físico, de mais contato, mais pegado. Construímos uma vantagem no primeiro jogo e, mesmo tendo sofrido o empate depois de ficar duas vezes na frente e perder inúmeras oportunidades, isso também demonstra que fizemos um bom jogo lá no Uruguai. Estamos confiantes, preparados, mas sabendo que não podemos nos acomodar em cima do resultado conquistado porque a equipe do Danubio é muito bem treinada, tem jogadores interessantes e que demonstraram bom entrosamento e boas jogadas ofensivas. Temos que respeitar ao máximo e fazer o nosso melhor porque só assim vamos conseguir confirmar essa vaga”, destacou.

Provável escalação: Victor; Patric (Guga), Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Adílson (Zé Welison), Elias; Chará (Maicon Bolt), Cazares e Luan; Ricardo Oliveira.

Danubio

O Diluvio precisa vencer ou empatar em 3 a 3 para sonhar com a terceira fase. O treinador Marcelo Méndez vai para o tudo ou nada. A equipe uruguaia aposta nos jovens, não é atoa que é um dos principais formadores . No entanto, o perigo fica por conta de Federico Rodríguez.

Na última segunda-feira (11), o Danubio realizou trabalho de reconhecimento de campo. Destaque no último encontro, o goleiro Cristóforo analisou que será uma partida complicada e revelou uma das estratégias: não deixar o Atlético jogar.

“Vai ser uma partida muito difícil, mas teremos que jogar de maneira inteligente. Temos que fechar os espaços do rival. Sendo mandantes, vão sair para ganhar a partida”, frisou.

Provável escalação: Cristóforo, Sergio Felipe, Renzo, Goñi, Leandro Sosa; Pablo Siles, Dennis Oliveira, Montes, Leandro Onetto, Grossmuller e Fede Rodriguez.