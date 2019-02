Leo Valencia evolui em recuperação e deve voltar a treinar com o grupo ainda nesta semana

Após um período se recuperando de uma lesão de grau dois na panturrilha, Leo Valencia voltou a treinar com bola dentro campo. Porém, não com a presença do resto da equipe, que enfrenta na quarta-feira (13), o Campinense, pela Copa do Brasil.

A lesão sofrida pelo chileno ocorreu durante a pré temporada e o deixou de fora de todos os jogos do Alvinegro carioca até então. O atleta deve ficar a disposição de Zé Ricardo no jogo de volta da Sul-Americana, dia (20).

Não se pode negar que a equipe sofreu com a falta de criação de jogadas nos jogos, e que a ausência de Valencia é um dos fatores para isso. Mas agora com a volta do meia, a chegada de Cícero e a recuperação de João Paulo, o treinador terá uma dor de cabeça positiva para escalar o setor de meio-campo do Glorioso.