Reforçado, São Paulo recebe Talleres em jogo do ano pela Libertadores

São Paulo e Talleres se enfrentarão nesta quarta-feira (13), no Estádio do Morumbi, às 21h30, em jogo de volta da primeira fase da Copa Libertadores. Na primeira partida, os argentinos venceram o Tricolor por 2 a 0.

Com a derrota, o São Paulo precisa ganhar com três gols de diferença para avançar na competição. Caso devolva o resultado ao Talleres, a decisão será nos pênaltis.

Tricolor reforçado

O São Paulo deverá ter reforços para a partida. O volante Luan, que estava com a seleção sub-20 jogando o Campeonato Sul-Americano, e o zagueiro Anderson Martins, que se recuperou de uma tendinite no joelho direito, participaram do treino da última segunda-feira (11), no CT da Barra Funda.

Jucilei, que desfalcou o São Paulo contra a Ponte Preta no último sábado (9), por conta de um desconforto muscular, também treinou. Além dele, Bruno Peres, que foi poupado na partida contra a Macaca, e Pablo, liberado para o nascimento do primeiro filho, trabalharam normalmente com o restante da equipe.

Desfalques na equipe

Hudson, que foi expulso no jogo de ida, e Liziero, que está lesionado, são os principais desfalques da equipe tricolor nesta quarta-feira.

Rojas, que passou por uma cirurgia no joelho direito, e Brenner, com uma lesão na coxa, também estarão fora da partida contra os argentinos.

Talleres invicto há seis jogos

Diferente do Tricolor do Morumbi, que, das sete partidas oficiais que jogou no ano, venceu três e perdeu quatro, o clube argentino está há seis jogos sem perder, invicto em 2019.

Na última partida, que aconteceu no último sábado, contra o Atlético Tucumán, o comandante Juan Pablo Vojvoda decidiu poupar todos os jogadores que atuaram contra o São Paulo. Apenas Edgardo Ramírez e Dayro saíram do banco na segunda etapa do duelo. Assim, a equipe empatou com o adversário sem gols.

Reabertura do Morumbi

O jogo de volta marca a reabertura do Estádio do Morumbi, que está em obras. O Tricolor não joga em casa desde novembro, ocasião em que empatou com o Sport, por 0 a 0. Os primeiros jogos de mando do São Paulo neste ano aconteceram no Estádio do Pacaembu.

A casa são-paulina já foi palco de cinco viradas históricas de placares agregados contra times argentinos na Copa Libertadores.

Em 1992 e 1993, a equipe paulista se classificou contra o Newell’s Old Boys, em 2004, contra o Rosário Central, em 2006 contra o Estudiantes e em 2007, contra o Boca Júniors.